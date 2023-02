To jego "Barca" obawia się najbardziej! "Czerwony Diabeł" rozpędzony jak nigdy!

Już w najbliższy czwartek rozgrywki Ligi Europy przyniosą wielki piłkarski hit - na Camp Nou FC Barcelona podejmie bowiem Manchester United. Jeśli "Blaugrana" powinna się przed tym spotkaniem obawiać jakiegoś zawodnika, to jest to z pewnością Marcus Rashford, jeden z najlepszych futbolistów "Starego Kontynentu" od czasu zakończenia mundialu. Jego statystyki mówią same za siebie - kto więc będzie górą w strzeleckim pojedynku, on czy Robert Lewandowski?