Sebastian Szymański trenował w akademii stołecznego klubu od 2013 roku. Sprawnie pokonywał kolejne szczeble juniorskie, aby w końcu przebić się do pierwszej drużyny. Od sezonu 2016/2017 do kampanii 2018/2019 był ważnym członkiem drużyny. Później postanowił kontynuować swoją karierę w Dynamie Moskwa. Do rosyjskiego klubu przeniósł się za mniej więcej 5 milionów euro.