Szczęsny wrócił do bramki Juventusu. „Stara Dama” wykonała zadanie

To był bardzo dobry dzień dla całej społeczności skupionej wokół Juventusu . Jak doniosły włoskie media , klub odzyskał - przynajmniej tymczasowo - 15 punktów , które w styczniu zostały mu odebrane. Dzięki temu "Stara Dama" powróciła na górę tabeli Serie A. Obecnie ekipa z Turynu jest trzecia i do drugiego Lazio traci ledwie dwa punkty.

Turyńczycy odwołali się jednak od decyzji, a sprawa została rozpatrzona ponownie. Punkty zostały przywrócone , choć z zastrzeżeniem, że jest to rozwiązanie tymczasowe. O wszystkim zadecyduje ostateczny wyrok - jeśli będzie on niekorzystny dla drużyny z Piemontu, "oczka" zostaną ponownie odjęte.

Na razie kibice Juventusu mają jednak powody do radości. Sytuacja w Serie A wygląda dobrze, a dodatkowo w czwartkowy wieczór zespół zapewnił sobie awans do półfinału Ligi Europy.

Juventus zagra w półfinale Ligi Europy

Turyńczycy mierzyli się w dwumeczu z portugalskim Sportingiem. Przed tygodniem Włosi wygrali u siebie 1:0 i do Lizbony wybrali się ze skromną zaliczką. Już w 9. minucie zdołali ją zwiększyć, kiedy do siatki gospodarzy trafił Adrien Rabiot. Przewaga drużyny z Piemontu wzrosła więc do dwóch bramek. Taki stan rzeczy nie utrzymał się jednak długo. W 20. minucie sędzia podyktował bowiem rzut karny dla Sportingu, który na gola zamienił Marcus Edwards.