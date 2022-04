Szalony mecz w Lidze Europy! FC Barcelona odpadła, Eintracht w półfinale

FC Barcelona przegrywała już 0-3, ale walczyła do końca i jeszcze w 10. minucie doliczonego czasu gry doprowadziła do wyniku 2-3. Wówczas sędzia zakończył jednak dwumecz i Eintracht Frankfurt po wygranej 4-3 w dwumeczu awansował do półfinału Ligi Europy!

Zdjęcie Filip Kostić strzelił dwa gole Barcelonie / PAP/EPA