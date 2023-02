Szachtar zawalczy w Polsce o ćwierćfinał Ligi Europy. Znamy ceny biletów!

Poznań nie będzie w marcu jedynym polskim miastem z dostępem do europejskich pucharów. Kiedy bowiem Lech wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, przepustkę do analogicznej fazy Ligi Europy zdobył Szachtar Donieck. Ukraińcy – z uwagi na trwającą wojnę – nie grają jednak w ojczyźnie, a na stadionie Legii w Warszawie. Tak też będzie 9 marca.