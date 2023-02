Szachtar wraca na Legię. Nie grali od listopada, ale wierzą w awans

- To będzie ciężki mecz, to pewne - kontynuował Chorwat. - Gramy z drużyną z silnej ligi, z czołówki tabeli. Do mistrzostw świata, fantastyczną serię wyników i byli jedną z najlepiej przygotowanych drużyn w całej Europie. Przegrali kilka meczów, ale pozostają konkurencyjnym zespołem z dużymi możliwościami i dla nas będzie to bardzo, bardzo trudny test. Ostatni oficjalny mecz, który rozegraliśmy, miał miejsce 23 listopada. Mecze towarzyskie w Turcji to jedno, ale to nie ten sam poziom adrenaliny i stresu - zauważył.