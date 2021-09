Sebastian Staszewski, Interia: - Po wygranym 1-0 meczu ze Spartakiem Moskwa zapytałem pana, czy zwycięstwo Legii Warszawa było dla pana niespodzianką. Twierdził pan, że nie, bo w Lidze Europy grają tylko silne kluby. A czy zwycięstwo 1-0 z Leicester jest niespodzianką?

Stanisław Czerczesow: - Na pewno nie powiem, że to była niespodzianka, bo od początku spodziewałem się dobrego meczu. Wiem na co Legię stać, kiedy gra na swoim stadionie w Warszawie. Wiem też jakich Legia ma kibiców. Dziś byli nie tylko dwunastym zawodnikiem, ale także trzynastym i czternastym! Dlatego w takiej atmosferze nie można było zagrać słabo. Tym bardziej, że Leicester długimi momentami meczu nie miało pomysłu, jak pokonać Legię.

Stanisław Czerczesow był gościem na meczu Legii

Po meczu w Moskwie powiedział pan, że Legia wygrała, chociaż nie była lepszą drużyną. A była w Warszawie? I nie pytam o wynik, ale o styl gry, intensywność, pomysł na zwycięstwo.

- Jednoznacznie Legia zagrała lepiej niż w Moskwie. Chociażby dlatego, że trener Czesław Michniewicz miał do dyspozycji więcej zawodników. Dlatego plan, który przygotował, został zrealizowany, jestem o tym przekonany. Legia miała także szczęście, a poza tym większość piłkarzy zagrała dziś z maksymalną koncentracją, motywacją. Po prostu zasłużyli na wygraną.

Zaimponował panu taktyczny pomysł Michniewicza?

- Z takimi przeciwnikami Legia zawsze gra z kontrataku. I jeżeli wygrywa 1-0, to znaczy, że miała w rękach karty i potrafiła z nich skorzystać. Leicester faktycznie miało z Legią kłopot.

Uważa pan, że tak grająca Legia może awansować do kolejnej rundy Ligi Europy?

- Na takim poziomie nie można powiedzieć już po drugiej kolejce, że ktoś awansuje, a ktoś odpadnie. Spartak przegrał u siebie z Legią, a dziś pokonał we Włoszech Napoli. Na razie tabela wygląda więc tak: pierwsza jest Legia, drugi Spartak. Ale Leicester i Napoli nie powiedziały ostatniego słowa. To banał, ale w piłce nie ma sensu rozmawiać o przyszłości. Trzeba skupić się na każdym kolejnym meczu: to nowa historia na którą trzeba być gotowym.

Był pan w Moskwie i Legia wygrała. Teraz wygrała także w Warszawie, znów na pana oczach. Skoro przynosi pan Legii szczęście, to czy szykuje się pan już na wyjazd do Neapolu?

- Jak wcześniej przyjechałem, to też wygraliśmy. Nie zdradzę szczegółów, ale... zobaczymy.

Na koniec muszę zapytać o cel pana wizyty. Niektórzy kibice i dziennikarze podejrzewają, że jest ona nieprzypadkowa. Szczególnie, że mecz z Leicester obejrzał pan siedząc w towarzystwie prezesa Legii Dariusza Mioduskiego, a także prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

- Oczywiście, że jest nieprzypadkowa. W Moskwie prezes Mioduski zaprosił mnie na rewanż ze Spartakiem, ale on odbędzie się dopiero w grudniu. Nikt nie wie, co będę wtedy robił, może będę pracował w jakiejś reprezentacji albo klubie? Natomiast teraz mam dużo wolnego czasu i pomyślałem sobie, że nie ma co czekać. W Warszawie zawsze czuję się dobrze. A że dawno tu nie byłem, to skorzystałem z okazji, żeby zobaczyć co się zmieniło w moim klubie.

Rozmawiał Sebastian Staszewski, Interia