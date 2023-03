- Byłem zaskoczony - opowiadał później 31-letni golkiper przed kamerami. - Jeśli ktoś mnie atakuje, zawsze będę się bronił. Jeden z kibiców PSV mnie uderzył, ale udało mi się go obezwładnić i rzucić nim o murawę. Mam nadzieję, że za to, co zrobił, spotka go surowa kara.