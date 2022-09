Sensacja w europejskich pucharach. Polak z asystą

Do sensacyjnego rozstrzygnięcia doszło w 1. kolejce grupy C w Lidze Europy. Łudogorec Razgrad pokonał 2-1 AS Roma, a jednym z bohaterów został Jakub Piotrowski. Polak miał asystę przy pierwszym golu dla bułgarskiego zespołu.

Zdjęcie Łudogorec Razgrad celebruje zwycięskiego gola autorstwa Nonato / AFP