Rywal Legii Warszawa w czwartej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy Rangers FC to najbardziej utytułowany klub w Szkocji. W 2012 roku w wyniku kłopotów finansowych spadł do czwartej ligi, a obecnie z sukcesami walczy o powrót na szczyt.

Biorąc pod uwagę tylko krajowe rozgrywki, liczba trofeów zdobytych przez Rangers FC (w oficjalnej nazwie klubu nie ma słowa "Glasgow") może przyprawić o zazdrość nawet Real Madryt, Barcelonę, Manchester United czy Juventus Turyn. Ma 54 tytuły ligowe, 33 razy wywalczył Puchar Szkocji i 27 - Puchar Ligi. Siedmiokrotnie zgarnął tzw. potrójną koronę, co jest rekordem w europejskim futbolu.

Te osiągnięcia bledną nieco, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że praktycznie jedynym poważnym konkurentem Rangers jest lokalny rywal Celtic. Były klub Artura Boruca i Macieja Żurawskiego triumfował w ekstraklasie 50 razy, w tym w ośmiu ostatnich sezonach. Zadanie miał ułatwione, bo od 2012 do 2016 roku Rangers nie było w elicie.

Był to efekt kary nałożonej za nieprawidłowości finansowe. Klub popadł w ogromne długi, a na początku 2012 roku poddał się pod kuratelę sądu w Edynburgu. Pół roku później przedstawiciele innych klubów ekstraklasy zdecydowali w głosowaniu o wydaleniu Rangers z elity, później władze ligowe zdegradowały utytułowany zespół do Third Division, czyli czwartego poziomu rozgrywek (najniższego zawodowego).

W ciągu czterech kolejnych lat Rangers trzykrotnie wywalczyli awans do wyższej ligi - w 2016 roku byli już znów w ekstraklasie. W pierwszym sezonie po powrocie zajęli trzecie miejsce, rok później powtórzyli ten wynik, a obecnie są wicemistrzami kraju.

Od maja ubiegłego roku drużynę prowadzi Steven Gerrard, legendarny piłkarz Liverpoolu i 114-krotny reprezentant Anglii. Pod jego wodzą w grudniu Rangers pokonali Celtic po serii 12 spotkań bez zwycięstwa w prestiżowych derbach (licząc wszystkie rozgrywki). Podopieczni Gerrarda ponownie triumfowali w maju 2019.

Po dwóch kolejkach obecnego sezonu Celtic i Rangers to jedyne zespoły w szkockiej ekstraklasie, które mają sześć punktów. Ta pierwsza drużyna prowadzi dzięki lepszej różnicy bramek.

W przeszłości polskie drużyny kilka razy mierzyły się z Rangers w europejskich rozgrywkach. W sezonie 1969/70 Górnik Zabrze w 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharów dwukrotnie pokonali rywali ze Szkocji po 3-1. Te same zespoły spotkały się w sezonie 1987/88 w 1/8 finału Pucharu Europy, ale lepsi okazali się Szkoci (3-1, 1-1).

Rok później wyższość Rangers FC musiał uznać GKS Katowice w 1/32 finału Pucharu UEFA (0-1, 2-4).

Do ostatniej, jak dotychczas, potyczki Polaków z tym zespołem doszło jesienią 2004 roku w fazie grupowej Pucharu UEFA. Amica Wronki przegrała wówczas z Rangers FC aż 0-5. Grupa składała się z pięciu zespołów i z każdym z rywali grano tylko raz.

Być może najbardziej znanym piłkarzem w obecnej kadrze szkockiego klubu jest wypożyczony z AFC Bournemouth Jermain Defoe. Nie jest to nazwisko, które robi wielkie wrażenie na przeciętnym kibicu piłki nożnej, ale jego umiejętność wykorzystywania sytuacji bramkowych zasługuje na wyróżnienie. 36-letni napastnik jest ósmy w klasyfikacji strzelców angielskiej Premier League - ma 162 gole. W trakcie rozpoczętej w 1999 roku kariery bronił barw m.in. West Ham United, Tottenhamu Hotspur, Portsmouth czy Sunderlandu.

Gwiazdą jest inny napastnik - 21-letni Kolumbijczyk Alfredo Morelos. To król strzelców szkockiej ekstraklasy w poprzednim sezonie (18 bramek), wybrany także najlepszym piłkarzem roku tego klubu w dwóch osobnych plebiscytach. W ubiegłym roku zadebiutował w seniorskiej drużynie narodowej.

Ważnym punktem środka pola w ekipie Rangers jest Scott Arfield. 30-letni Kanadyjczyk występował w angielskiej ekstraklasie w barwach Burnley, był także zawodnikiem Huddersfield Town. W minionym sezonie w 29 ligowych meczach w Rangers zdobył 11 bramek.

Pierwszy mecz Legii z wicemistrzem Szkocji zaplanowano na czwartek w Warszawie. Rewanż na Ibrox w Glasgow odbędzie się 29 sierpnia.