Rozkaz kapitana. Luka Modrić maczał palce w wygranej Eintrachtu nad Barceloną

Jakić opowiedział o tym chorwackiemu dziennikowi "Sportske novosti". Przed rywalizacją z Barceloną w ćwierćfinale Ligi Europy Modrić kazał mu obiecać, że Eintracht pokona Barcelonę. - Musicie z nimi wygrać. Obiecaj, że wygracie - stwierdził pomocnik Realu Madryt i kapitan reprezentacji Chorwacji. - Kapitanie, na pewno wygramy - odpowiedział Jakić.

Po remisie we Frankfurcie 1-1 w pierwszym meczu zdecydowanym faworytem do awansu do półfinału Ligi Europy byli Katalończycy, którzy nie przegrali żadnego z 15 kolejnych spotkań. Niedawno w ligowym pojedynku pokonali Real 4-0 na Santiago Bernabeu w Madrycie. Tymczasem e czwartek Eintracht z Jakiciem sprawił na Camp Nou sensację. Wygrał 3-2 i to on zagra w półfinale Ligi Europy.

"Obietnica spełniona" - napisał Jakiciowi Modrić na Instagramie. Spory wpływ na wynik miało 35 tys. kibiców Eintrachtu, którzy przybyli na Camp Nou i sprawili, że ich zespół czuł się w Barcelonie jak u siebie.

Szokująca stypa Barcelony w Lidze Europy. Białe Camp Nou