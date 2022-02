Trendem ostatnich dni jest sankcjonowanie Rosji i rosyjskich podmiotów, co jest sprzeciwem wobec agresji tego kraju na terytorium Ukrainy. Polska, Czechy i Szwecja zapowiedziały już FIFA, że nie mają zamiaru przystąpić do baraży o mistrzostwa świata z udziałem Rosji .

RB Lipsk - Spartak Moskwa w 1/8 finału Ligi Europy

RB Lipsk po wylosowaniu Spartaka Moskwa w kolejnym etapie Ligi Europy, zdało się na decyzję UEFA w sprawie tego starcia. Europejska centrala piłkarska nie podjęła żadnej wiążącej decyzji, prawdopodobnie jedyną w tej sprawie konkluzją będzie rozgrywanie rewanżu na terenie neutralnym (zamiast w Moskwie).

Taki scenariusz wydaje się popierać RB Lipsk i jego trener Dominico Tedesco, który w przeszłości pracował w Spartaku. - Sytuacja jest zła. Wojna to żadne rozwiązanie, w żadnej sytuacji. Zawsze uderza w niewłaściwych ludzi. Tym razem ma tak być z sportowcami i fanami - stwierdził Niemiec.

Głos w tej sprawie zabrał też Yussuf Poulsen, napastnik Lipska również nie jest przekonany, do tego by "stygmatyzować" rosyjskie zespołu. - UEFA podejmuje decyzje. Jeśli nic z tym nie zrobią, lub każą nam grać na neutralnym boisku, to tak będzie. Nic więcej nie możemy zrobić - powiedział Duńczyk.