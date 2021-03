Rangers FC przegrał ze Slavią Praga 0-2 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Pierwszy mecz zakończyłem się remisem 1-1, co oznacza awans do ćwierćfinału gości. Po dwóch czerwonych kartkach gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę.

Liga Europy

2021-03-18 21:00 | Stadion: Ibrox Stadium | Arbiter: Orel Grinfeld Rangers FC Slavia Praga 0 2 DO PRZERWY 0-1 P. Olayinka 14' N. Stanciu 74'

Slavia nie pierwszy raz znakomicie poczyna sobie w rewanżowej potyczce z brytyjskim zespołem. W poprzedniej rundzie pokonała w gościnie wyżej notowany Leicester City, teraz odprawiła z kwitkiem dopiero co koronowanego mistrza Szkocji - a zarazem pogromcę Lecha Poznań w fazie grupowej tej edycji LE.



Goście do objęcia prowadzenia potrzebowali niespełna kwadrans. Po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska znakomicie do strzału głową wyszedł na siódmym metrze Peter Olayinka. Wobec mocnego uderzenia stojący w bramce Allan McGregor okazał się bezradny.



Kemar Roofe nokautuje Ondreja Kolarza

Prażanie utrzymali prowadzenie do przerwy. Po zmianie stron Rangersi ruszyli z impetem do ataku, ale... pomylili dyscypliny sportu. W 61. minucie Kemar Roofe kopnięciem karate znokautował bramkarza Slavii, Ondreja Kolarza. Golkiper musiał opuścić boisko, a sprawca został z niego wyrzucony.



Dwanaście minut później podopieczni Stevena Gerrarda grali już w dziewiątkę. Za kolejny faul drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Leon Balogun.



Chwilę potem kapitalnym strzałem z rzutu wolnego drugą bramkę dla gości zdobył Nicolae Stanciu i stało się jasne, że w ćwierćfinale Ligi Europy zagra Slavia. Ekipa zza naszej południowej granicy może się pochwalić serią 19 meczów bez porażki!



Rangers FC - Slavia Praga 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Olayinka (14.), 0-2 Stanciu (74.)



STATYSTYKI Rangers FC Slavia Praga 0 2 Posiadanie piłki 50,4% 49,6% Strzały 6 8 Strzały na bramkę 1 6 Rzuty rożne 3 6 Faule 21 18

