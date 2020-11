W meczu 4. kolejki Ligi Europy ekipa Rangers FC mierzy się na własnym stadionie z Benficą Lizbona. Obie drużyny to grupowi rywale Lecha Poznań, który w tym samym czasie gra ze Standardem Liege. Jak zakończy się to szkocko-portugalskie starcie? Śledź przebieg spotkania z Interią. Transmisja meczu na Polsacie Sport Premium 2.

W pierwszych trzech meczach obie ekipy zgromadziły po siedem punktów, co dało im prowadzenie w tabeli grupy D. Lech zdobył w tym samym czasie trzy "oczka", natomiast Standard zanotował trzy porażki.



Benfica przyjechała więc do Glasgow, by walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Na własnym terenie Portugalczycy nie zdołali zwyciężyć. Widowiskowy mecz zakończył się remisem 3-3.



Gospodarze od razu ruszyli do ataku. Everton Soares oddał strzał już w pierwszej minucie, ale wyraźnie chybił.



Rangers FC - Benfica Lizbona 1-0 - trwa I połowa



