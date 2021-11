W 4. kolejce Ligi Europy Legia Warszawa zmierzyła się z SSC Napoli. Kiedy wynik stał się niekorzystny dla drużyny gospodarzy, na murawie znalazł się niebezpieczny przedmiot. Uchwyciły to kamery, które pokazały, jak arbiter spotkania zgłasza sędziemu technicznemu, że na murawie wylądowała szklana butelka.



Legia w tym spotkaniu wyszła na prowadzenie po bramce Mahira Emreliego, ale potem już to Napoli trafiało do siatki.



Ostatecznie drużyna z Warszawy przegrała 1-4.

