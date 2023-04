Do niepokojącego zdarzenia z udziałem Wojciecha Szczęsnego doszło w ostatnich minutach pierwszej połowy meczu Juventus - Sporting CP (1:0) w ramach ćwierćfinału Ligi Europy . Bramkarz poczuł ból w klatce piersiowej, a boisko opuszczał ze łzami w oczach. Interwencja sztabu medycznego była błyskawiczna. " Szczęsny miał kołatanie serca (palpitację). Bezpośrednio po zmianie przeprowadzono kontrolę w stadionowym centrum medycznym (EKG). Wszystko ok" - przekazał dziennikarz Romeo Agresti.

Trochę się zaniepokoiłem. To coś, co nigdy mi się nie zdarzyło, miałem problemy nawet z oddychaniem, ale właśnie przeszedłem badania kontrolne i wszystko jest w porządku

Światowa prasa o problemach Wojciecha Szczęsnego. "Chwile napięcia na stadionie Juventusu"

"Czuję się dobrze. Byłem trochę zdenerwowany, ale kontrole mówią, że wszystko jest w porządku. Łzy? To był strach, walczyłem nawet o złapanie oddechu. Teraz jest znacznie lepiej, gratuluję Mattii Perinowi [zmiennik Szczęsnego - przyp. red.], który jest złotym chłopcem, on nigdy nie narzeka. Prawda jest taka, że widziałem go w świetnej formie na treningu. Poczułem się zmęczony i zszedłem z boiska. Wiedziałem też, że będzie miał świetną interwencję w końcówce spotkania. Jestem z niego zadowolony. On jest tym dobrym, ja jestem przystojny" - śmiał się.