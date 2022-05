Do starć doszło w nocy ze środy na czwartek, kiedy fani Eintrachtu Frankfurt wparowali do jednego z barów, w którym przebywali kibice West Hamu. Według policyjnego raportu do aresztu trafiło ponad 30 osób, a dwóch przyjezdnych zostało znalezionych nieprzytomnych i wymagali przewiezienia do szpitala.

Policja z Frankfurtu potwierdza, że zatrzymania miały związek z potyczkami fanów obu drużyn. Wcześniej rozbili oni zebranie liczącej blisko 800 osób grupy kibiców z Londynu, którzy zbierali się w okolicy głównego miejskiego dworca kolejowego. Zdaniem stróżów prawa "zwolennicy obu drużyn wyraźnie szukali konfrontacji".

Liga Europy. Kibice Eintrachtu i West Hamu starli się przed meczem

Do Frankfurtu udało się niemal 3000 kibiców Młotów, liczących, że ich drużynie uda się odrobić straty z pierwszego meczu. Wczorajsze starcia nie były pierwszymi pojedynkami kibiców obu klubów. W 1/8 finału West Ham grał z Sevillą, a Eintracht podejmował Betis. Tak się złożyło, że Anglicy swój mecz w stolicy Andaluzji zagrali dzień po Niemcach, którzy postanowili skorzystać z okazji i poszukać z nimi starć na ulicach miasta.