Ponad 12 lat przerwy Roberta Lewandowskiego! Liczą, że dziś już koniec

W całej karierze Robert Lewandowski w Lidze Europy do siatki trafił raz i było to ponad 12 lat temu. W Barcelonie mają nadzieję, że dziś zegar polskiego snajpera zacznie bić od nowa, a Katalończycy awansują do 1/8 finału. Spotkanie Manchester United - FC Barcelona o godz. 21, relacja na Sport.Interia.pl.