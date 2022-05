Piłkarze odpalili race podczas fety. Będą mieli problemy i zarzuty

Ci zawodnicy to: Amerykanin Timothy Chandler, Portugalczyk Goncalo Paciencia i Marokańczyk Aymen Barkok. Cała trójka stała na balkonie podczas fety piłkarzy i kibiców Eintrachtu Frankfurt po triumfie nad Glasgow Rangers w Lidze Europy i miała odpalone race, które trzymała w ręku. Policja udokumentowała ten fakt za pomocą zdjęć i filmów. Teraz to dowody do wniesienia oskarżenia przeciw zawodnikom i postawienia im zarzutów.

Zapewne pociągnie to za sobą karę grzywny. Jak przypomina niemiecka prasa, piłkarze Eintrachtu już mieli podobną sprawę po fecie z okazji zdobycia pucharu. Wtedy sam klub nałożył sankcje na swych zawodników.