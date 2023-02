Awans do 1/8 Ligi Europy był dla Barcelony bardzo trudnym wyzwaniem i ostatecznie nie udało się go zrealizować. "Duma Katalonii" trafiła na Manchester United będący w bardzo dobrej dyspozycji. Dwumecz był jednak bardzo zacięty i jego losy ważyły się do ostatnich minut. Trener zespołu, Xavi Hernandez, po odpadnięciu wskazał główny powód porażki.