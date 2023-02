Wieczór 23 lutego przyniesie kilka niezwykle interesujących starć w ramach Ligi Europy - m.in. PSV zmierzy się z Sevillą, Monaco zagra z Bayerem Leverkusen, a Union Berlin postara się ograć Ajax Amsterdam. Nie ma jednak wątpliwości, że prawdziwym hitem jest starcie Manchesteru United z FC Barcelona.

W pierwszej potyczce obu tych drużyn (na Camp Nou) padł remis 2-2 - dla "Blaugrany" gole zdobywali Marcos Alonso i Raphinha, a dla "Czerwonych Diabłów" Marcus Rashford i... Jules Kounde, który zapisał na swoje nieszczęście na swym koncie "samobója".

Man United -Fc Barcelona. Xavi przed starciem, które trzeba wygrać. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Marcus Rashford najważniejszym punktem Manchesteru United

Wiadomym jest, że dwudziestokrotni mistrzowie Anglii nie będą jednak liczyć na kolejny podobny łut szczęścia - za to na pewno będą trzymać kciuki za jak najlepszą postawę Rashforda, który od czasu swojego powrotu z mistrzostw świata w Katarze zachwyca formą, będąc obecnie prawdopodobnie najlepiej dysponowanym napastnikiem Europy.

Od 21 grudnia tylko trzykrotnie zdarzyło się, by gracz ten nie zapisał na swoim koncie co najmniej jednego trafienia w danym meczu, przy czym np. w spotkaniu z Nottingham Forest w zamian za brak bramki dołożył od siebie... dwie asysty. Jest czymś oczywistym, że jeśli "Barca" myśli o awansie, to będzie ona musiała skutecznie zneutralizować 25-latka.

Zadanie to spadnie głównie na barki wspominanego już Kounde, bo Marcus Rashford raczej nie zmieni pozycji względem starcia na Camp Nou i zjawi się na lewej flance MU. Na szpicy tymczasem powinien pozostać Holender Wout Weghorst, który co prawda jako "dziewiątka" pozostaje niezwykle mało skuteczny, za to nieco cofnięty jest w stanie tworzyć pewne zamieszanie w polu karnym rywali.

FC Barcelona - Manchester United. "Blaugrana" musi patrzeć nie tylko na Rashforda...

Oczywiście "Duma Katalonii" nie będzie skupiać się wyłącznie na napastnikach rywali, choć w dalszych liniach jedynie kilka punktów zdaje się być tymi kluczowymi. Motorem napędowym "Czerwonych Diabłów" w tym sezonie jest Casemiro - sukces może więc zależeć od znalezienia odpowiedniego sposobu na wszędobylskiego Brazylijczyka oraz od... uważania na ostrą grę z jego strony.

Jak bowiem wyliczył "The Sun" Casemiro nie tylko lubuje się w odbieraniu piłek oponentom, ale i w... faulowaniu ich. Żaden inny zawodnik United w tym sezonie w Premier League nie ma na swoim koncie tylu odgwizdanych przewinień, co on (31). W drugiej linii niezmiennie groźny będzie też Bruno Fernandes, autor największej liczby dośrodkowań (83).

Warto wspomnieć na koniec również o Lisandro Martinezie. "Licha" pauzował w czasie pierwszego starcia w Katalonii z powodu żółtych kartek, ale teraz z pewnością wyjdzie w pierwszym składzie. Obrońca jest liderem wśród podających - jego wynik to konkretnie 1223 podania. Możliwe więc, że dysproporcja w tej statystyce między obiema ekipami trochę się zmniejszy (481 vs 303 na korzyść "Barcy" w pierwszym meczu).

Liga Europy. Czy FC Barcelona poprawi wynik z zeszłego roku?

To oczywiście tylko wycinek danych, jakie zapewne brali pod uwagę analitycy FC Barcelona, a zespół z Old Trafford ma ostatnio do zaoferowania znacznie więcej, niż 3-4 dobrze prezentujących się zawodników. Niemniej jeśli gdzieś tkwi dla podopiecznych Xaviego Hernandeza klucz do zapewnienia sobie awansu, to - jak się zdaje - najważniejsze będzie znalezienie sposobu na takich futbolistów, jak wszyscy wyżej wymienieni.

Rozgrywki Ligi Europy zakończą się wielkim finałem na Puskas Arena w Budapeszcie 31 maja 2023 roku. W ubiegłym sezonie "Barca" odpadła na poziomie ćwierćfinału - w bieżącej kampanii z pewnością chciałaby zatriumfować w całej rywalizacji, ale i w Manchesterze są wygłodniali sukcesu. United ostatnie trofea zdobyli w 2017 roku - jednym z nich był... puchar LE.

