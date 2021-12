Ograł Legię i straci pracę

Liga Europejska

Do 15 grudnia miała zapaść decyzja, co do przyszłości w Spartaku Moskwa, trenera Ruia Vitorii. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", wszystko jest już jasne i nowym szkoleniowcem wicemistrza Rosji zostanie Włoch Paolo Vanoli. Prezentacja ma odbyć się w sobotę w Moskwie.

Zdjęcie Legia - Spartak / Leszek Szymański / PAP