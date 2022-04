Niemcy wyrzucili Barcelonę, ale dali jej „ekstra” 3 mln euro. Jak to możliwe?

Paweł Czechowski Liga Europejska

FC Barcelona przeżywa po czwartku prawdziwą piłkarską żałobę - kataloński klub nie sprostał wyzwaniu i został wyeliminowany z Ligi Europy przez Eintracht Frankfurt po bardzo emocjonującym meczu. Najdziwniejsze w tym starciu było to, że na Camp Nou zasiadło... aż 30 tys. fanów niemieckiej ekipy. Choć zarząd "Barcy" jest oburzonym tym scenariuszem, to trzeba przyznać, że "dodatkowi" kibice z Frankfurtu wpłacili do klubowej kasy niemałą fortunę.

Zdjęcie Liga Europy. Piłkarze Eintrachtu Frankfurt pozują ze swoimi kibicami po meczu z FC Barceloną. Niemieckich fanów na Camp Nou nie brakowało... / David Ramos / Staff / Getty Images