PSV Eindhoven najadło się wstydu. Pseudofan surowo ukarany

Według brytyjskiej redakcji po pierwsze odsiedzi on trzy miesiące w więzieniu, a po drugie... nie zobaczy PSV na ich własnym terenie niemalże do swojej emerytury, bowiem otrzymał on czterdziestoletni zakaz stadionowy. Jest to jednak, co warto nadmienić, wynik recydywy.