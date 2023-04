Nicola Zalewski oceniony przez włoskie media. Kilka poważnych zastrzeżeń

AS Roma z Nicolą Zalewskim wywalczyła wczoraj awans do półfinału tegorocznej edycji Ligi Europy. Do ostatecznego rozstrzygnięcia w rywalizacji z Feyenoordem Sebastiana Szymańskiego niezbędna była dogrywka, z której zwycięsko wyszli podopieczni Jose Mourinho. Włoskie media oceniły postawę całego zespołu, w tym reprezentanta Polski, do którego miały kilka zastrzeżen, zwłaszcza w kwestii gry obronnej.