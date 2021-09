Uwaga! Materiał nie odświeża się automatycznie - kliknij F5!

Liderem grupy C Ligi Europy jest jak na razie - dość niespodziewanie - warszawska Legia, która w połowie września pokonała 1-0 Spartaka. Moskiewska ekipa ma teraz przed sobą poważne wyzwanie - jeśli nie chce, by reszta stawki uciekła jej z punktami, musi pokonać jak zawsze groźne Napoli, które na krajowym podwórku - w Serie A - prezentuje bardzo wysoką formę, posiadając po sześciu spotkaniach komplet punktów.



Słowacki arbiter Ivan Kružliak rozpoczął mecz punktualnie o 18.45. Pierwszą bramkę zobaczyliśmy już po kilkunastu sekundach! Co za początek spotkania - Maksimenko źle ocenił sytuację w trakcie zamieszania w polu karnym, zbytnio wyszedł przed bramkę, zderzył się z jednym z graczy Napoli, a Elif Elmas wykorzystał to uderzając między jego nogami do siatki! Niesamowity start w Neapolu!

Kolejne minuty neapolitańska ekipa poświęciła na raczej spokojne rozegranie, dopiero w szóstej minucie bardziej zdecydowaną próbę dośrodkowania wykonał Di Lorenzo, został jednak zablokowany. W pewnym momencie w kierunku Ponce została posłana długa piłka, ale zagranie było zbyt dynamiczne, by gracz Spartaka mógł je przejąć - futbolówkę spokojnie asekurował golkiper Napoli Meret.



W 10. minucie Petagna miał bardzo dobrą szansę - Di Lorenzo zgrał do niego piłkę głową, on jednak, pozostając w polu karnym Spartaka zupełnie niepilnowanym, posłał ją mocnym strzałem zupełnie obok bramki Maksimenki.

Klubowi z Moskwy brakowało zdecydowania - nawet podejmując nieśmiałe próby ataku gracze Spartaka dosyć zachowawczo wychodzili na pozycję, jakby obawiając się nagłej kontry. W pierwszym kwadransie spotkania jednak mało poważne zagrożenie sprawił jedynie po raz kolejny Petagna, który - będąc blokowanym - uderzył obok bramki.



Dość groźnie pod bramką Napoli było jednak w 17. minucie - sędzia podyktował rzut wolny na połowie włoskiego zespołu, jednak przy dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry bardzo czujny pozostał Manolas, który wybił główką piłkę na rzut rożny. Atak Spartaka spalił ostatecznie na panewce, a chwilę potem po raz kolejny w "szesnastce" moskiewskiego zespołu aktywny był Petagna, na którego obrona klubu z Rosji znajdowała jednak odpowiedni sposób.

W 20. minucie niezłą próbą popisał się Di Lorenzo, który na półwślizgu uderzył piłkę wpadającą górą w pole karne Maksimenki. Bramkarz bardzo dobrze obronił strzał, ale choćby futbolówka wpadła do siatki, to wynik nie uległby zmianie - jak pokazała powtórka gracz Napoli był bowiem na minimalnym spalonym.



Chwilę później Lorenzo Insigne bardzo odważnie wszedł z lewej flanki w pole karne rywali, ale w świetnym stylu piłkę spod jego nóg wybił Moses. W ramach kontry o piłkę powalczyli Manolas z Promesem - pierwszy do futbolówki dopadł Grek, który dość ryzykowni wybił ją za linie końcową.

W 24. minucie Ruiz sprytnym, lekkim podaniem górą próbował znaleźć w obrębie "szesnastki" rywali Insigne, ale po raz kolejny bardzo dobrze zachowała się obrona Spartaka, która zablokowała tę próbę.



Kolejne trzy minuty były fragmentem mocniejszego nacisku ze strony Spartaka na oponentów - grę można było obserwować głównie na połowie Napoli. Bardzo aktywny był Litwinow, który podał do Ponce, ten jednak nie miał szans wykończyć akcji - był bowiem otoczony przez rywali.

W 30. minucie Rui otrzymał czerwoną kartkę. Obrońca Napoli w bardzo brutalny sposób wszedł w nogi Mosesa. Początkowo arbiter pokazał jedynie żółtą kartkę, ale po weryfikacji z użyciem systemu VAR zmienił swoją decyzję i Rui obejrzał czerwony kartonik. Podyktowany w konsekwencji rzut wolny dla Spartaka nie przyniósł jednak zmiany wyniku - dośrodkowanie zakończyło się główką jednego z graczy moskiewskiego zespołu, ale strzał powędrował wysoko ponad bramkę.



W 35. minucie swojej szansy nie wykorzystał Piotr Zieliński. Najpierw Petagna odegrał piłkę piętką do Politano, ten został jednak zablokowany przez obronę Spartaka, a futbolówka trafiła w okolice 15. metra pod nogi Polaka. Ten uderzył wysoko ponad bramką





Napoli - Spartak Moskwa 1-0. Trwa I połowa



