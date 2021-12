Liga Europy: wyniki, tabele, terminarz, strzelcy



Po losowaniu grup Ligi Europy, wydawało się, że Napoli i Leicester szybko zapewnią sobie awans do kolejnej rundy. Tymczasem w ostatnim, bezpośrednim pojedynku miało się rozstrzygnąć, która z drużyn awansuje do kolejnej rundy.

O ile Leicester City rozpoczęło spotkanie najmocniejszym składem, tak pole wyboru Luciano Spallettiego było mocno ograniczone. Kontuzje wykluczyły z gry m.in. Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly'ego, Fabiana Ruiza czy Stanislava Lobotkę.



W wyjściowym składzie Napoli znalazł się za to Piotr Zieliński, rozpoczynając mecz jako kapitan.

Reklama

SSC Napoli - Leicester City. Grad bramek

Napoli bardzo szybko wyszło na prowadzenie i to właśnie od Zielińskiego rozpoczęła się bramkowa akcja dla neapolitańczyków. Pomocnik reprezentacji Polski odebrał piłkę rywalowi na połowie Leicester, ta po chwili trafiła do Adama Ounasa, który mocnym strzałem umieścił piłkę w bramce.



W 24. minucie było już 2-0, a akcję bramkową ponownie napędził Zieliński. Kapitan Napoli posłał fantastyczne podanie do Andrei Petagni, który razem z Elifem Elmasem znaleźli się przed Kasperem Schmeichelem. Petagna zachował się po koleżeńsku i po chwili Elmas strzelał z bliska do pustej bramki.



Trzy minuty później Leicester złapało kontakt. Bramka padła po rzucie wolnym - piłka nieco przypadkowo trafiła do Johnny'ego Evansa, a jego mocny strzał był nie do obrony.



W 34. minucie Leicester niemal skopiowało bramkowy rzut rożny i doprowadziło do remisu 2-2! Tym razem zbyt krótko wbitą piłkę zgarnął Kiernan Dewsbury-Hall i płaskim uderzeniem doprowadził do wyrównania.



Tuż przed końcem pierwszej połowy doszło do przykrego zdarzenia z udziałem Hirvinga Lozano. Piłkarz potknął się o murawę i z całym impetem wpadł na przeciwnika, uderzając twarzą w jego kolano. Stojący obok Zieliński w kierunku ławki rezerwowych pokazywał, że ucierpiało uzębienie zawodnika i Lozano został zwieziony z boiska na meleksie.



Tuż po przerwie ponownie prowadzenie objęło Napoli! Giovanni Di Lorenzo płasko zagrał w pole karne, a Elmas z zimną krwią przyjął sobie piłkę i mocnym strzałem pokonał Schmeichela! 3-2 w 53. minucie.



Ten gol okazał się decydujący. Napoli zajęło drugie miejsce w tabeli i zagra wiosną w 1/16 Lidze Europy, spychając Leicester do Ligi Konferencji. Grupę niespodziewanie wygrał Spartak Moskwa, a Legia zajęła czwarte miejsce.



SSC Napoli - Leicester City 3-2 (2-2)



Bramki: 1-0 Ounas (5.), 2-0 Elmas (23.), 2-1 Evans (27.), 2-2 Dewsbury-Hall (34.), 3-2 Elmas (53.).