Mecze takie jak Barcelona - Napoli to rzadki widok w Lidze Europy. Dwa lata temu zespoły te mierzyły się ze sobą, ale w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Barcelona w tym sezonie Champions League odpadła już w fazie grupowej, ustępując Bayernowi Monachium i Benfice Lizbona. Czy Napoli Piotra Zielińskiego stać na zwycięstwo w rywalizacji z odradzającą się Barceloną?

Gdzie oglądać mecz Barcelona - Napoli w Lidze Europy? Transmisja tv i online live stream Barcelona - Napoli na Viaplay. Początek spotkania dziś o godz. 18.45 na Camp Nou.

Barcelona - Napoli. Forma i ostatnie wyniki drużyn

Barcelona zajęła trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów i o punkt przegrała z Benficą Lizbona awans do 1/8 finału. Liga Europy to dla „Dumy Katalonii” puchar pocieszenia. Barcelona zagra w tych rozgrywkach (wcześniej Puchar UEFA) po raz pierwszy... od osiemnastu lat i na pewno będzie jednym z głównych faworytów do zdobycia trofeum.

Barcelona w ostatniej kolejce La Liga zremisowała w derbach z Espanyolem 2-2. Najwięcej optymizmu w serca kibiców wlała jednak wygrana 4-2, tydzień wcześniej, z Atletico Madryt. Aktualnie drużyna Xaviego Hernandeza zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Liga ze stratą czterech punktów do podium.

Espanyol - Barcelona 2-2

Barcelona - Atletico Madryt 4-2

Deportivo Alaves - Barcelona 0-1

Napoli rywalizowało jesienią w grupie C Ligi Europy. Awans do kolejnej rundy nie przyszedł jednak łatwo. Zespół Piotra Zielińskiego zajął drugie miejsce, ustępując Spartakowi Moskwa. Napoli w meczu kończącym fazę grupową pokonało Leicester. Grupowym rywalem Włochów była też Legia Warszawa, która zajęła ostatnie miejsce.

Obecnie Napoli znajduje się na fali wznoszącej. W lidze nie przegrało od sześciu spotkań i zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A, tracąc do liderującego Milanu zaledwie dwa punkty. W miniony weekend „Azzurrich” zremisowali u siebie 1-1 w hicie kolejki z Interem Mediolan.

Napoli - Inter 1-1

Venezia - Napoli 0-2

Napoli - Salernitana 4-1

Barcelona - Napoli. Kiedy i o której mecz?

Mecz Barcelona - Napoli w 1/16 finału Ligi Europy w czwartek, 17 lutego o godz. 18.45 na Camp Nou.

Barcelona - Napoli. Gdzie oglądać transmisję tv i online live stream?

Transmisja tv i online live stream Barcelona - Napoli na platformie Viaplay.

Wynik meczu i relacja "na żywo" Barcelona - Napoli na sport.interia.pl.