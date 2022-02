W rywalizacji Napoli - Barcelona nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, po tym jak pierwsze spotkanie tych drużyn na Camp Nou zakończyło się remisem. Jedyną bramkę dla Napoli strzelił Piotr Zieliński. Czy w rewanżu zespół Polaka wykorzysta atut własnego boiska i wyeliminuje „Dumę Katalonii”? Transmisja tv i online live stream Napoli - Barcelona na Viaplay. Relację i wynik meczu „na żywo” można będzie śledzić na sport.interia.pl.

Napoli - Barcelona. Forma, ostatnie wyniki i kontuzje

Napoli zagra z Barceloną po mizernym występie w stolicy Sardynii, gdzie podzieliło się punktami z broniącym się przed spadkiem Cagliari. Trener Luciano Spalletti, w kontekście słabszej dyspozycji swojej drużyny, zwracał uwagę na kontuzje. Brakowało Hirvinga Lozano, Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Stanislava Lobotki, Andre Zambo Anguissy i Axela Tuanzebe. Z pewnymi dolegliwościami musieli zagrać Fabian Ruiz i Victor Osimhen, który strzelił gola w doliczonym czasie gry na wagę jednego punktu.

Kibice Napoli znów wierzą w błysk Piotra Zielińskiego, który był bohaterem ich drużyny w pierwszym meczu z Barceloną. Reprezentant Polski strzelił gola i w ten sposób uciszył Camp Nou. Włoska prasa rozpływała się w zachwytach nad grą polskiego asa, nazywając go kluczową postacią w układance Spallettiego.

Ostatnie wyniki Napoli:

Cagliari - Napoli 1-1

Barcelona - Napoli 1-1

Napoli - Inter 1-1

Piłkarze Barcelony mają za sobą pięć meczów bez porażki i zajmują czwarte miejsce w tabeli La Liga.

Katalończycy w ostatniej kolejce pokonali 4-1 na wyjeździe Valencię. Hattrickiem popisał się Pierre-Emerick Aubameyang. To zwycięstwo na pewno dodało wiary i pewności Barcelonie, która według bukmacherów ma minimalnie większe szanse na awans do kolejnej rundy Ligi Europy.

W drużynie Barcelony na mecz z Napoli też pojawiło się kilka absencji. Zabraknie kontuzjowanych od dłuższego czasu Samuela Umtitiego, Sergiego Roberto i Ansu Fatiego, a także Memphisa Depaya (wrócił już do treningów po urazie, nie jest jednak jeszcze gotowy do gry) i Daniego Alvesa (nie zgłoszono go do Ligi Europy).

Ostatnie wyniki Barcelony:

Valencia - Barcelona 1-4

Barcelona - Napoli 1-1

Espanyol - Barcelona 2-2

Napoli - Barcelona. Kiedy i o której mecz?

Mecz Napoli - Barcelona w 1/16 finału Ligi Europy w czwartek, 24 lutego o godz. 21 na Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli - Barcelona. Gdzie oglądać transmisję tv i online live stream?

Napoli - Barcelona transmisja tv i online live stream na Viaplay.

