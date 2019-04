Piłkarze Napoli nie odrobili straty z pierwszego meczu ćwierćfinałowego z Arsenalem Londyn (0-2) i po porażce 0-1 w rewanżu na własnym stadionie z "Kanonierami" pożegnali się z Ligą Europy. Polski pomocnik włoskiej ekipy - Piotr Zieliński rozegrał dobre spotkanie.

- Jako drużyna zagraliśmy na naszym poziomie, może nie na naszym najwyższym poziomie, ale wyglądało to już lepiej niż w Londynie - ocenił w wywiadzie dla Polsat Sport.

- Indywidualnie też jestem bardziej zadowolony z tego meczu, szkoda, że nie udało się wygrać i przejść do kolejnej rundy - powiedział.

O porażce zadecydował gol, jakiego z rzutu wolnego strzelił dla gości Alexandre Lacazette w 36. minucie.

- Stracony gol na chwilę podciął nam skrzydła, ale wróciliśmy do gry i stwarzaliśmy sobie groźne okazje. Myślę, że w dwumeczu zadecydowało to, że przeciwnik był bardziej konkretny pod bramką i to dlatego my się żegnamy z rozgrywkami - ocenił Zieliński.

- Pracuję z zawodowcami, zawsze będę dawał z siebie wszystko. Myślę, że dzisiaj wyglądało to dobrze - podsumował swój występ.

Teraz Napoli musi skupić się na Serie A. Realne szanse na zdobycie tytułu straciło już dawno. Sześć kolejek przed końcem traci do prowadzącego Juventusu aż 17 punktów.

- Trzeba bronić drugiego miejsca w lidze. Już w poniedziałek czeka nas ciężki mecz (z szóstą w tabeli Atalantą Bergamo o godz. 19 - red.). Musimy zacząć zdobywać punkty, bo ostatnio trochę ich straciliśmy. Nie może być tak duża różnica pomiędzy dwoma najlepszymi zespołami, bo uważam, że nie jesteśmy o wiele od nich słabsi. Mamy jeszcze sześć meczów i każdy chcemy wygrać - zapewnił Zieliński.

Wyniki 1/4 finału Ligi Europy

Liga Europejska

2019-04-18 21:00 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: O. Hategan STATYSTYKI SSC Napoli Arsenal Londyn 0 1 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 17 6 Strzały na bramkę 4 4 Rzuty rożne 9 5 Faule 6 15 Spalone 6 1