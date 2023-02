Szachtar jesienią występował na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w ramach swoich zmagań w Lidze Mistrzów. Zespół z Ukrainy trafił do ciężkiej grupy z Realem Madryt , RB Lipsk i Celtikiem , w której udało mu się ostatecznie zająć trzecie miejsce, premiowane grą w Lidze Europy na wiosnę .

Już w czwartek do stolicy Polski przyjedzie francuskie Stade Rennais , zajmujące aktualnie szóstą pozycję w tabeli tamtejszej Ligue 1. Murawa na obiekcie została wymieniona przed niedzielnym meczem Legii z Cracovią . W rozmowie z Maciejem Kaliszukiem, z Przeglądu Sportowego, szkoleniowiec Szachtara nie ukrywał ulgi z powodu wymiany płyty, sugerując, że już jesienią była w bardzo złym stanie .

"Słyszeliśmy, że Legia wymieniła murawę, bo faktycznie była w złym stanie. Nie wiem, czy Szachtar miał na to wpływ, ale sądzę, że tak było. Wiele razy mówiłem naszemu kierownictwu "co to ma być", pokazując na murawę" - powiedział Chorwat.