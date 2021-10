W meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Europy Olympique Marsylia bezbramkowo zremisował z Galatasaray Stambuł w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Europy. W 60. minucie do gry wszedł Arkadiusz Milik, który wrócił na boisko po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzją.



Polak, który po przejściu do Olympique zdążył pokazać się z bardzo dobrej strony i zdobyć 10 bramek dla zespołu z Marsylii, został bardzo gorąco powitany przez francuskich kibiców. Co prawda w starciu z Galatasaray nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale kibice i tak docenili, że wrócił do ich ukochanej drużyny.





