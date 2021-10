Liga Europy: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Arkadiusz Milik na początku października wrócił do gry po kolejnej długiej pauzie spowodowanej kontuzją. Polski napastnik rozegrał 45 minut w meczu z LOSC Lille (0-2), a następnie wyszedł w wyjściowym składzie i zdobył bramkę w spotkaniu z Lorient (4-1).

Dziś polski snajper kolejny raz dostał okazję zaprezentowania swoich umiejętności od pierwszej minuty.

I już po upływie 21 minut Milik pokazał się z bardzo dobrej strony. Nasz napastnik oddał niesygnalizowany strzał lewą nogą z linii 16. metra, a piłka o centymetry minęła słupek bramki.



Przed przerwą obiecującą próbę podjął jeszcze Cengiz Ünder po zejściu z bocznej strefy, lecz jego uderzenie obronił Thomas Strakosha.

Lazio - Olympique Marsylia. 73 minuty Arkadiusza Milika

Pierwsza połowa nie była porywająca. W drugiej obie ekipy zaczęły się jednak rozkręcać - przynajmniej chwilowo.

Ciro Immobile zdołał nawet w 59. minucie wpakować piłkę do siatki, ale został złapany na minimalnym spalonym, co zdarzało mu się w czwartkowym meczu nagminnie. Chwilę wcześniej włoski snajper uniknął ofsajdu, za to zmarnował stuprocentową okazję, uderzając nad poprzeczką.



Milik opuścił plac gry w 73. minucie, a zastąpił go były piłkarz AS Roma - Gerson.



W końcówce zrobiło się gorąco. Lazio dominowało, stwarzając sobie groźne okazje. Pau Lopez jednak nie dał się pokonać.

Bezbramkowy remis pozwolił ekipie Lazio zrównać się w tabeli grupy E z liderem - Galatasaray. Obie drużyny mają na koncie po cztery punkty. OM z trzema "oczkami" zajmuje trzecią lokatę.



Lazio Rzym - Olympique Marsylia 0-0

Liga Europy

2021-10-21 18:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Deniz Aytekin STATYSTYKI Lazio Rzym Olympique Marsylia 0 0 Posiadanie piłki 42,5% 57,5% Strzały 10 8 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 3 4 Faule 13 11 Spalone 7 2

0 0 Lazio Rzym Olympique Marsylia López Rongier Saliba Ćaleta-Car Peres Guendouzi Ünder Lirola Kamara Payet Milik Strakosha Lazzari Felipe Acerbi Marušić Milinković-Savić Bašić Cataldi Anderson Immobile Zaccagni SKŁADY Lazio Rzym Olympique Marsylia Thomas Strakosha Pau López Sabata Manuel Lazzari 81′ 81′ 85′ 85′ Valentin Rongier Luiz Felipe Ramos Marchi William Alain André Gabriel Saliba Francesco Acerbi Duje Caleta-Car Adam Marušić Luan Peres Petroni 56′ 56′ Sergej Milinković-Savić 73′ 73′ Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié 57′ 57′ Toma Bašić Cengiz Ünder 77′ 77′ Danilo Cataldi 61′ 61′ Pol Mikel Lirola Kosok 56′ 56′ Felipe Anderson Pereira Gomes 73′ 73′ Boubacar Bernard Kamara Ciro Immobile 52′ 52′ Dimitri Payet 77′ 77′ Mattia Zaccagni 73′ 73′ Arkadiusz Milik REZERWOWI Alessio Furlanetto Steve Mandanda Jose Manuel Reina Simon Brady Ngapandouetnbu Patricio Gabarron Jordan Kévin Amavi Elseid Hysaj 85′ 85′ Leonardo Julián Balerdi Rossa Ştefan Daniel Radu Álvaro González Soberón 56′ 56′ Jean-Daniel Akpa 73′ 73′ Pape Alassane Gueye Gonzalo Escalante Amine Harit 57′ 57′ Romero Alconchel Luis Romero 73′ 73′ Gerson Santos da Silva 77′ 77′ Lucas Pezzini Leiva Paolo Sciortino 77′ 77′ Raul Moro Prescoli Konrad De La Fuente Vedat Muriqi 61′ 61′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 56′ 56′ Rodriguez Pedro Luis Henrique Tomaz de Lima

WG/TB