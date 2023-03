Marcus Rashord jest od zakończenia mistrzostw świata w Katarze nie do zatrzymania, co kolejny raz udowodnił w meczu z Realem Betis na Old Trafford, strzelając swojego 25. gola w tym sezonie (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki). Anglik przejął piłkę po niefortunnej interwencji obrońcy, zbiegł na prawą nogę i huknął nie do obrony w górny róg bramki.