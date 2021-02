Piłkarze Manchesteru United nie roztrwonili czterobramkowej zaliczki i po bezbramkowym remisie w rewanżu z Realem Sociedad awansowali do 1/8 finału Ligi Europy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. SSC Napoli - Granada FC 2-1. Wszystkie bramki. Wideo INTERIA.TV

Goście szybko - bo już w 14. minucie - powinni wyjść na prowadzenie. Po faulu Daniela Jamesa na Andonim Gorosabelu arbiter odgwizdał rzut karny. Do piłki podszedł Mikel Oyarzabal, który celował w lewy górny róg bramki, ale przestrzelił. Piłka przeleciała obok słupka.

Reklama

Kolejne sytuacje stworzyli sobie zawodnicy Manchesteru. W 22. minucie uderzenie Anthony'ego Martiala obronił bramkarz, a po upływie kilku chwil Bruno Fernandes trafił w poprzeczkę.

Nieco lepszą celnością wykazał się w 63. minucie Axel Tuanzebe, który po rzucie rożnym głową wpakował piłkę do siatki.

Bramka nie została jednak uznana. Do akcji wkroczył system VAR. Belgijski sędzia Lawrence Visser podbiegł do monitora i odgwizdał faul Victora Lindelofa, który - choć nie trafił w piłkę - wyskoczył tak wysoko, że trafił Jona Bautistę kolanem prosto w głowę. Za to zagranie rodem z MMA 26-latek obejrzał żółtą kartkę.

Ostatecznie żadna z ekip nie zdołał strzelić gola, a piłkarze Manchesteru mogli świętować awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Liga Europy

2021-02-25 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Lawrence Visser Manchester United Real Sociedad San Sebastián 0 0

0 0 Manchester United Real Sociedad San Sebastián Henderson Wan-Bissaka Bailly Lindelöf Telles Fred Greenwood James Matić Fernandes Martial Remiro Gorosabel Zubeldía Sagnan Muñoz Guevara Merino Zubimendi Januzaj Isak Oyarzabal SKŁADY Manchester United Real Sociedad San Sebastián Dean Henderson Alejandro Remiro Gargallo 46′ 46′ Aaron Wan-Bissaka 46′ 46′ Andoni Gorosabel Espinosa Eric Bertrand Bailly Igor Zubeldía Elorza 65′ 65′ Victor Lindeloef Modibo Sagnan Alex Nicolao Telles Aihen Muñoz Capellán 40′ 40′ 46′ 46′ Frederico Rodrigues Santos 72′ 72′ Ander Guevara Lajo 76′ 76′ Mason Greenwood Mikel Merino Zazón 59′ 59′ Daniel James Martín Zubimendi Ibáñez Nemanja Matić 66′ 66′ Adnan Januzaj 46′ 46′ Bruno Miguel Borges Fernandes 46′ 46′ Alexander Isak Anthony Martial 13′ (k.) 13′ (k.) 46′ 46′ Mikel Oyarzabal Ugarte REZERWOWI David de Gea Unai Marrero Larrañaga Lee Grant Ignacio Monreal Harry Maguire Urko González de Zárate Quirós Luke Shaw 72′ 72′ Jon Guridi Aldalur 46′ 46′ Axel Tuanzebe 46′ 46′ Ander Barrenetxea Muguruza 46′ 46′ 49′ 49′ Brandon Williams 46′ 46′ Jon Bautista Orgilles 76′ 76′ Shola Shoretire Roberto López Alcaide Ethan Stuart William Galbraith 66′ 66′ Martín Merquelanz Castellanos 46′ 46′ Marcus Rashford 46′ 46′ Cristian Portugués Manzanera 59′ 59′ Amad Diallo Traoré Unai Ruiz Zeberio Almandoz Nathan Bishop

TB

Liga Europy - wyniki, terminarz, strzelcy