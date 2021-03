18-letni napastnik Amad Diallo wpisał się do kronik Manchesteru United w meczu z Milanem w 1/8 finału Ligi Europy, który zakończył się remisem 1-1.

Milan sprawiał lepsze wrażenie na Old Trafford, ale wyrównującą bramkę zdobył dopiero w doliczonym czasie.



W pierwszej połowie goście strzelili co prawda dwa gole, ale oba nie zostały uznane. Najpierw Rafael Leao był na spalonym, a potem zadziałał VAR. Franck Kessie uderzył celnie po wrzucie z autu, jednak wcześniej piłka miała kontakt z ręką.



Po zmianie stron prowadzenie objęły "Czerwone Diabły". Wprowadzony w przerwie Amad Diallo uderzeniem głową, po podaniu Bruna Fernandesa, pokonał Gianluigiego Donnarummę.



Pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej piłkarz strzelił gola przy pierwszym strzale oddanym w barwach Manchesteru United. Mecz z Milanem był w ogóle jego trzecim dla klubu z Old Trafford, we wszystkich wchodził jako zmiennik.



Diallo, który w czwartek liczył sobie 18 lat i 243 dni, został czwartym najmłodszym zawodnikiem, który zdobył bramkę dla MU w europejskich pucharach po Masonie Greenwoodzie, Marcusie Rashfordzie i George'u Beście, a najmłodszym nie pochodzącym z Wielkiej Brytanii.



"Czerwone Diabły" miały jeszcze dwie świetne okazje na strzelenie gola, ale Harry Maguire w pierwszej połowie trafił w słupek z metra, a David James w drugiej nie trafił do pustej bramki.



To zemściło się w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyrównał Simon Kjaer. To była pierwsza bramka stracona przez MU od 503 minut we wszystkich rozgrywkach.



Tak więc przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień, w lepszej sytuacji jest Milan.



