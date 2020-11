Trzy zegarki o wartości 100 tysięcy euro stracił trener piłkarzy AS Roma Paulo Fonseca. Jak podały włoskie media, do włamania do jego domu doszło w czwartek wieczorem. W tym czasie rzymski zespół grał z CSKA Sofia (0-0) w Lidze Europy.

Według policji, za kradzieżą może stać gang ze wschodniej Europy, specjalizujący się w rabunkach drogich zegarków.

Podopieczni portugalskiego szkoleniowca zajmują drugie miejsce w grupie A Ligi Europy - zdobyli cztery punkty w dwóch spotkaniach, a jedynie lepszym bilansem bramek wyprzedza ich CFR Cluj.

W niedzielę, w szóstej kolejce włoskiej ekstraklasy AS Roma podejmie Fiorentinę, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski.

W tabeli stołeczna drużyna plasuje się na dziewiątej pozycji, a klub z Florencji - na dziesiątej.

