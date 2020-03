W trakcie lotu na mecz Ligi Europy z LASK Linz zapalił się silnik w samolocie, na pokładzie którego znajdowali się kibice Manchesteru United. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.

Do Austrii wybrało się blisko 1000 fanów "Czerwonych Diabłów". W czwartek o godz. 18:55 rozpocznie się tam mecz LASK Linz - Manchester United w 1/8 finału Ligi Europy. Spotkanie ostatecznie i tak zostanie rozegrane bez udziału publiczności z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

Ci, którzy wybrali się do Austrii, przeżyli we wtorek przygodę mrożącą krew w żyłach. W trakcie lotu zapalił się jeden z silników samolotu. Maszyna musiała awaryjnie lądować we Frankfurcie. Nikomu z podróżujących nic się nie stało. Następnego dnia kibice w komplecie wrócili do Anglii.

"Nic dobrego zobaczyć płonący silnik w trakcie lotu. To była nieplanowana noc w Niemczech. Czapki z głów przed pilotem, który poradził sobie z tym problemem bardzo sprawnie" - napisał na twitterowym profilu dziennikarz sportowy, Simon Peach.

Kibice, którzy zakupili bilety na mecz z LASK Linz, otrzymają zwrot wydanych pieniędzy.

