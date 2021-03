Liga Europy. Young Boys Berno - Ajax Amsterdam 0-2 w 1/8 finału

Ajax Amsterdam ograł Young Boys Berno 2-1 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy. Holenderski zespół w dwumeczu okazał się lepszy 5-0 i awansował do ćwierćfinału.

2021-03-18 21:00 | Stadion: Stadion Wankdorf | Arbiter: Bobby Madden BSC Young Boys Ajax Amsterdam 0 2 DO PRZERWY 0-1 David Neres 20' D. Tadić 49'

Już po pierwszym spotkaniu, rozgrywanym w Amsterdamie, w komfortowej sytuacji znajdował się Ajax. Trzybramkowa zaliczka przed rewanżem zdawała się być wystarczająca.



Wątpliwości w kwestii awansu holenderskiej drużyny rozwiało czwarte, licząc cały dwumecz, trafienie najbardziej utytułowanej ekipy Eredivisie. W 21. minucie Duszan Tadić wygrał biegowy pojedynek i wystawił piłkę na strzał do pustej bramki Davidowi Neresowi, było 1-0.



Serb był najaktywniejszą postacią na boisku, dziesięć minut po asyście ,sam mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego strzał z ostrego kąta obronił bramkarz gospodarzy.



Young Boys wnioskowali o przyznanie rzutu karnego, po akcji z 37. minuty, gdy piłkę we własnym polu karnym ręką zagrywał Edson Alvarez (wystąpił w roli zastępcy nieobecnego Timbera). VAR ustalił jednak, że karny w tej sytuacji się nie należał.



Tuż po starcie drugiej połowy Tadić wykorzystał rzut karny i było 2-0, a już chwilę wcześniej blisko doprowadzeniu do takiego wyniku strzałem wolejem był Davy Claassen.



Honor szwajcarskiego zespołu mógł uratować Jean-Pierre Nsame, który główkował po dośrodkowaniu na długi słupek i piłka wpadła do bramki Ajaksu. Radość zmąciła decyzja sędziego, który nie uznał gola z powodu spalonego.



0 2 BSC Young Boys Ajax Amsterdam Stekelenburg Rensch Álvarez Martínez Tagliafico Klaassen Blind Gravenberch Antony Tadić Neres Faivre Hefti Camara Lustenberger Lefort Fassnacht Lauper Sierro Sulejmani Elia Nsame SKŁADY BSC Young Boys Ajax Amsterdam Guillaume Faivre Maarten Stekelenburg Silvan Hefti 73′ 73′ 80′ 80′ Devyne Fabian Jairo Rensch 38′ 38′ 65′ 65′ Mohamed Ali Camara Edson Alvarez Fabian Lustenberger Lisandro Martínez 46′ 46′ Jordan Lefort 74′ 74′ Nicolas Tagliafico 71′ 71′ Christian Fassnacht Davy Klaassen Sandro Mike Lauper 65′ 65′ Daley Blind Vincent Olivier Sierro Ryan Jiro Gravenberch 71′ 71′ Miralem Sulejmani 81′ 81′ Antony Matheus dos Santos 65′ 65′ Meschack Elia Lina 49′ (k.) 49′ (k.) Dušan Tadić 90′ 90′ Jean-Pierre Nsame 20′ 20′ 65′ 65′ David Neres Campos REZERWOWI Leandro José Zbinden Dominik Kotarski Joschua Neuenschwander Kjell Scherpen Ulisses Alexandre Garcia Lopes 74′ 74′ Sean Desmond Klaiber 46′ 46′ Quentin Maceiras Pralong 80′ 80′ Perr Schuurs Cédric Zesiger Jurgen Ekkelenkamp 71′ 71′ Gianluca Gaudino 65′ 65′ Mohammed Kudus Christopher Martins Pereira Zakaria Labyad Nicolas Brice Moumi Ngamaleu 81′ 81′ Brian Ebenezer Adjei Brobbey 65′ 65′ Fabian Rieder 65′ 65′ Oussama Idrissi 71′ 71′ Marvin Spielmann Lassina Chamste Soudine Franck Traoré 65′ 65′ Felix Khonde Mambimbi Theoson-Jordan Siebatcheu

STATYSTYKI BSC Young Boys Ajax Amsterdam 0 2 Posiadanie piłki 49,1% 50,9% Strzały 6 14 Strzały na bramkę 2 11 Rzuty rożne 6 7 Faule 12 12

