Liga Europy. Wyniki drugiej kolejki meczów

Najwięcej bramek - po pięć - padło w meczu Napoli - Spartak Moskwa (2-3) oraz w spotkaniu Sturm Graz - PSV Eindhoven (1-4).



Tylko jedno spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem - było to starcie Olympique Marsylia i Galatasaray Stambuł.





Liga Europy. Wyniki w grupach A-D

Grupa A (zobacz tabelę)

AC Sparta Praga - Rangers FC 1-0



Olympique Lyon - Broendby IF 3-0



Grupa B (zobacz tabelę)



Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco 1-1



Sturm Graz - PSV Eindhoven 1-4



Grupa C (zobacz tabelę)



SCC Napoli - Spartak Moskwa 2-3



Legia Warszawa - Leicester City 1-0



Grupa D (zobacz tabelę)



Fenerbahce Sport Kulubu - Olympiakos Pireus 0-3



Royal Antwer - Eintracht Frankfurt 0-1



Liga Europy. Wyniki w grupach E-H

Grupa E (zobacz tabelę)



Lazio Rzym - Lokomotiw Moskwa 2-0



Olympique Marsylia - Galatasaray Stambuł 0-0



Grupa F (zobacz tabelę)



Sporting Braga - FC Midtjylland 3-1



Łudogorec Razgrad - Crvena Zvezda Belgrad 0-1



Grupa G (zobacz tabelę)



Celtic Glasgow - Bayer 04 Leverkusen 0-4



Ferencvaros Budapeszt - Real Betis Balompie 1-3



Grupa H (zobacz tabelę)

KRC Genk - Dinamo Zagrzeb 0-3



West Ham United - Rapid Wiedeń 2-0

Zdjęcie Piłkarze Legii Warszawa świętujący zwycięstwo nad Leicester City / Adam Nurkiewicz / Stringer / Getty Images

PaCze