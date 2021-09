To był dopiero drugi występ 20-letniego Polaka w Olympiakosie, ale premierowy w fazie grupowej Ligi Europy. Karbownik został wypożyczony na sezon do greckiego klubu z Brighton, gdzie pozostał Jakub Moder.



Wydawało się, że gospodarze wyjdą na prowadzenie w 38. minucie. Youssef El-Arabi wykończył podanie Mohameda Camary, ale ich radość trwała tylko chwilę. Sytuację sprawdzał VAR i okazało się, że strzelec gola był na spalonym.



W pierwszej połowie celnie strzelali tylko piłkarze Olympiakosu (dwa razy), ale Antwerp potrafił się momentami odgryźć. Jak w 41. minucie, kiedy goście wyprowadzili kontrę, uderzył Victor Fischer, którego nie zablokował Karbownik, ale tuż obok słupka.



El-Arabi i M. Camara powetowali sobie nieuznanie bramki w 52. minucie. Po centrze tego drugiego Marokańczyk uderzeniem głową skierował piłkę do siatki.



Gospodarze poszli za ciosem. W 59. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego "główkował" Pape Abou Cissé, posyłając piłkę tuż nad poprzeczką.

Antwerp wyrównał na kwadrans przed końcem. Z prawej strony dośrodkował Manuel Benson, a Mbwana Samatta uderzeniem głową trafił do siatki z sześciu metrów.

Zwycięstwo Olympiakosowi zapewnił Oleg Reabciuk na trzy minuty przed końcem. To dla mołdawskiego obrońcy było pierwsze trafienie w europejskich pucharach.



Antwerp kończył mecz w dziesiątkę, ponieważ w doliczonym czasie z boiska wyleciał Jelle Bataille, który zobaczył dwie żółte kartki.



Olympiakos Pireus - Royal Antwerp 2-1 (0-0)

Bramki: 1-0 El-Arabi (52.), 1-1 Samatta (75.), 2-1 Reabciuk (87.).



Olympiakos: Vaclík - Karbownik, Papastathópoulos, Cissé, Reabciuk - Bouchalakis, M. Camara (81. Kunde Malong), M'Vila (76. Valbuena) - A. Camara (81. Vrousai), El Arabi (88. Ba), Onyekuru (81. Tiquinho Soares).

Royal Antwerp: Butez - Bataille, De Laet, Almeida, Buta - B. Verstraete, Nainggolan (67. Gerkens) - Fischer, Samatta, Mijoši (67. Benson) - Frey (79. J. Eggestein).

Sędziował Tamas Bognar (Węgry). Żółte kartki: Cissé, A. Camara - B. Verstraete, Bataille; czerwona - Bataille (90.+1).



Zdjęcie Mohamed Camara (z piłką) był jednym z najlepszych w Olympiakosie / PAP/EPA

Pawo