Wolverhampton Wanderers pokonało 1-0 Olympiakos Pireus i awansowało do ćwierćfinału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1. Rewanż prowadził polski sędzia Szymon Marciniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Dziekanowski dla Interii: W Legii musi być drugi poważny bramkarz. Wideo TV Interia

Liga Europy: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Po zremisowanym 1-1 pierwszym spotkaniu, kibice w ciemno mogli obstawiać spore emocje w angielsko-greckim starciu. I nie zawiedli się.

Reklama

Polskim fanom atrakcyjności dodawał fakt, że mecz był prowadzony przez polskiego arbitra, Szymona Marciniaka. W końcówce meczu zaś na boisku pojawił się znany z Legii Warszawa Cafu.

"Wilki" szybko objęły prowadzenie po koszmarnym błędzie bramkarza Olympiakosu. Bobby Allain niepotrzebnie opuścił bramkę i pchnął w plecy rywala, a sędzia Marciniak wskazał na jedenasty metr. Rzut karny spokojnie wykorzystał Raul Jimenez.



Olympiakos cieszył się z wyrównania w 29. minucie, ale jak się okazało - zbyt wcześnie. Zanim Mady Camara wpakował piłkę do bramki, jego kolega był na minimalnym spalonym. Ofsajd został wychwycony dopiero po użyciu VAR.

W dalszej części gry nie brakowało okazji do zdobycia bramki - i to z obu stron. Bramkarze stawali jednak na wysokości zadania, albo napastnicy niemiłosiernie pudłowali. Wolverhampton zdołało utrzymać korzystny wynik do końca spotkania i awansowało do ćwierćfinału Ligi Europy.



Zobacz skrót meczu:

Zdjęcie /

Zobacz raport meczowy





Liga Europejska

2020-08-06 21:00 | Stadion: Molineux Stadium | Arbiter: S. Marciniak 1 0 Wolverhampton Wanderers Olympiakos Pireus Allain Ba Cissé Elabdellaoui Tsimikas Valbuena Masouras Bouchalakis Camara Guilherme El-Arabi Patricio Boly Castro Coady Doherty Podence Neves Moutinho Saïss Traoré Jimenez SKŁADY Wolverhampton Wanderers Olympiakos Pireus Rui Patricio Bobby Allain Willy Boly 45′ 45′ Ousseynou Ba 17′ 17′ Jonathan Castro Otto 74′ 74′ Pape Abou Cissé Conor Coady Omar Elabdellaoui Matt Doherty 45′ 45′ Konstantinos Tsimikas 71′ 71′ 71′ 71′ Daniel Castelo Podence Mathieu Valbuena Rúben Diogo da Silva Neves 46′ 46′ Giorgos Masouras 38′ 38′ Joao Moutinho 46′ 46′ Andreas Bouchalakis Romain Saïss 65′ 65′ Mohamed Mady Camara 57′ 57′ Adama Traoré Diarra 82′ 82′ Guilherme dos Santos Torres 8′ (k.) 8′ (k.) 90′ 90′ Raul Jimenez Youssef El-Arabi REZERWOWI John Ruddy Konstantinos Tzolakis Andreas Söndergaard Bruno Gaspar Oskar Buur Apostolos-Ilias Martinis Maximilian Kilman Avraam Papadopoulos Christian Marques Vassilis Torosidis 17′ 17′ Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre 82′ 82′ Ribeiro Dias Cafu Bruno André Cavaco Jordão 46′ 46′ Konstantinos Fortounis 71′ 71′ Leander Dendoncker 46′ 46′ Lazar Ranđelović Morgan Gibbs-White Georgios Xenitidis Leonardo Campana Romero Maximiliano Alberto Lovera Pedro Lomba Neto 65′ 65′ Ahmed Hassan Mahgoub 57′ 57′ Diogo José Teixeira da Silva Vasilios Sourlis

STATYSTYKI Wolverhampton Wanderers Olympiakos Pireus 1 0 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 8 12 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 7 2 Faule 16 8 Spalone 1 3