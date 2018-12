Pięciu polskich piłkarzy pozna w poniedziałek rywali w fazie pucharowej Ligi Europy. W rozgrywkach pozostały 32. drużyny, w tym osiem, które zajęły trzecie miejsca w grupach Ligi Mistrzów. Wśród faworytów do wygrania LE jest SSC Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Początek losowania o godzinie 13:00.

Wśród faworytów tegorocznej edycji LE trzeba wymienić Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Sevilla FC, SSC Napoli czy Inter Mediolan. Wśród rozstawionych ekip jest dwunastu zwycięzców grup oraz cztery z ośmiu drużyn, które trafiły do rozgrywek z fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pozostałe zostaną dolosowane do drużyn z rozstawieniem, a obowiązuje jedna naczelna zasada - w 1/16 finału nie mogą na siebie trafić ekipy z tego samego kraju.



W 1/16 finału Ligi Europy zagrają aż cztery ekipy z Hiszpanii i trzy z Włoch, są ekipy z Austrii, Szwecji, Czech, Ukrainy, Rosji, Belgii czy Białorusi. Tradycyjnie nie ma w tym gronie żadnej polskiej ekipy.



Są za to polscy piłkarze, o awans do 1/8 finału Ligi Europy zagrają: Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński (SSC Napoli) oraz 19-letni Jakub Bednarczyk (Bayer Leverkusen).



Pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy odbędą się 14 lutego, a rewanże 21 lutego.



Koszyki przed losowaniem fazy pucharowej Ligi Mistrzów:



Drużyny rozstawione:





Arsenal Londyn (Anglia)

Benfica Lizbona (Portugalia)

Betis Sewilla (Hiszpania)

Chelsea Londyn (Anglia)

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

Dynamo Kijów (Ukraina)

Eintracht Frankfurt (Niemcy)

KRC Genk (Belgia)

Inter Mediolan (Włochy)

Bayer Leverkusen (Niemcy)

SSC Napoli (Włochy)

Red Bull Salzburg (Austria)

Sevilla FC (Hiszpania)

Valencia CF (Hiszpania)

Villarreal CF (Hiszpania)

Zenit Sankt Petersburg (Rosja)

Drużyny nierozstawione:





BATE Borysów (Białoruś)

Celtic Glasgow (Szkocja)

Club Brugge (Belgia)

Fenerbahce Stambuł (Turcja)

Galatasaray Stambuł (Turcja)

FK Krasnodar (Rosja)

Lazio Rzym (Włochy)

Malmoe FF (Szwecja)

Olympiakos Pireus (Grecja)

Rapid Wiedeń (Austria)

Stade Rennes (Francja)

Slavia Praga (Czechy)

Sporting Lizbona (Portugalia)

Szachtar Donieck (Ukraina)

Viktoria Pilzno (Czechy)

FC Zurych (Szwajcaria)





