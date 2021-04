W rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Europy Dinamo uległo hiszpańskiemu Villarreal 1-2. W pierwszym spotkaniu w Zagrzebiu również lepsi byli Hiszpanie (1-0) i ostatecznie to oni meldują się w półfinale.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. FC Liverpool - Real Madryt 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Mistrzom Chorwacji nie udało się po raz kolejny sprawić niespodzianki w Lidze Europy. Mimo ambitnej walki i wielu stworzonych sytuacji bramkowych, przegrali z Villarreal również na wyjeździe.

Reklama

Dinamo zaczęło dość zachowawczo, ale w 11. minucie po raz pierwszy bramkarza rywali przetestował Mislav Orsić. Po stronie gospodarzy największe zagrożenie stwarzał Alfonso Pedraza, ale brakowało mu dobrego wykończenia. W 26. minucie w końcu Villarreal potrafiło wykorzystać zamieszanie w polu karnym, ale Dinamo uratował w tej sytuacji słupek.



W odpowiedzi kąśliwe dośrodkowanie w pole karne gospodarzy posłał Bruno Petković, ale Orsić nie był w stanie dobrze zamknąć tej akcji.



W 38. minucie pięknym podaniem popisał się Gerard Moreno, a akcję Villarreal wykończył z bliska Paco Alcacer. Sędzia w pierwszej chwili zasygnalizował, że był spalony, ale po interwencji VAR bramka została uznana.



Dinamo najwyraźniej nie otrząsnęło się jeszcze z szoku, a już gospodarze wyprowadzili kolejny cios. Po akcji Raula Albiola z prawej strony zdołał jeszcze interweniować Dominik Livaković, ale ostatecznie drogę do siatki znalazł Moreno. Sytuacja chorwackiej ekipy stała się niezwykle trudna.



Po zmianie stron świetną sytuację dla Dinamo zmarnował Lovro Majer. Chorwacka ekipa wyprowadziła dobrą kontrę, ale młody pomocnik trafił w bramkarza gospodarzy. Mało brakowało, by chwilę później Villarreal jeszcze podwyższyło prowadzenie, ale piłkę zmierzającą w światło bramki w ostatniej chwili na rzut rożny wybił zawodnik gości. W 65. minucie świetną paradą popisał się z kolei Livaković.



Niejedną okazję zmarnował w drugiej połowie też gwiazdor Dinama, czyli Orsić. Tym razem jego celownik był mocno niewyregulowany, a goście z każdą minutą tracili coraz bardziej nadzieję na korzystny wynik. W końcu jednak Orsić doczekał się sytuacji na przełamanie. W 74. minucie, po świetnej wymianie podań w polu karnym z Bruno Petkoviciem, z bliska pokonał Geronimo Rulliego.



Tuż przed końcem snajper Dinama miał jeszcze szansę na doprowadzenie do remisu. Przed polem karnym faulowany był bowiem Petković i rzut wolny z tej odległości mógł być dla gospodarzy szalenie niebezpieczny. Ostatecznie jednak Orsić uderzył nad bramką.



Villarreal - Dinamo Zagrzeb 2-1 (2-0)

1-0 Alcacer 38.

2-0 Moreno 42.

2-1 Orsić 74.

W dwumeczu: 3-1 dla Villarreal, awans Villarreal.





Zdjęcie Samuel Chukwueze (z prawej) w pojedynku Josko Gvardiolem / PAP/EPA