Villarreal CF bez problemu poradził sobie z Dynamem Kijów w 1/8 finału Ligi Europy. Przedstawiciel Primera Division dwa razy wygrał po 2-0. W czwartek na Estadio de la Cerámica cały mecz w drużynie z Ukrainy rozegrał obrońca Tomasz Kędziora.

Liga Europy

2021-03-18 21:00 | Stadion: Estadio de la Cerámica | Arbiter: Andreas Ekberg Villarreal CF Dynamo Kijów 2 0 DO PRZERWY 2-0 Gerard Moreno 13',36'

Gospodarze objęli prowadzenie już w 13. minucie. Z prawej strony dośrodkował Samuel Chukwueze, a wbiegający Gerard Moreno uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi rywali.

Piłkarze "Żółtej Łodzi Podwodnej" jeszcze przed przerwą powiększyli przewagę. Witalij Mykołenko, wybijając piłkę spod linii bocznej, trafił nią w Chukwueze, ta poleciała do Daniego Parejo, który od razu zagrał prostopadle do Moreno, a napastnik przymierzył z pola karnego. Futbolówka jeszcze po rykoszecie od obrońcy wpadła do siatki.



W drugiej połowie Dynamo coś próbowało, a Villarreal już się nie przemęczał, mając bardzo korzystny wynik. W 79. minucie murawę opuścił bohater spotkania - Moreno.



Kędziora przebywał na boisku do samego końca. Polak nie był zamieszany w stratę żadnego z goli.



Losowanie par ćwierćfinałowych i zestawienia półfinałów już w piątek w szwajcarskim Nyonie.

2 0 Villarreal CF Dynamo Kijów Bushchan Kędziora Zabarnyi Syrota Mykolenko Andrievskyi Tsygankov de Pena Sydorchuk Buyalskyi Rodrigues Asenjo Foyth Albiol Funes Mori Pedraza Capoue Chukwueze Parejo Trigueros Moreno 2 Bacca SKŁADY Villarreal CF Dynamo Kijów Sergio Asenjo Andres Heorhii Bushchan 63′ 63′ Juan Marcos Foyth Tomasz Kędziora Raul Albiol Illia Zabarnyi José Ramiro Funes Mori 83′ 83′ Oleksandr Syrota Alfonso Pedraza Sag 83′ 83′ Vitalii Mykolenko Etienne Capoue 65′ 65′ Oleksandr Andrievskyi 71′ 71′ Samuel Chimerenka Chukwueze 46′ 46′ Viktor Tsygankov 43′ 43′ Daniel Parejo Carlos María de Pena Bonino 17′ 17′ 79′ 79′ Manuel Trigueros Munoz Serhiej Sydorczuk 13′, 36′ 13′, 36′ 79′ 79′ Gerard Moreno Balaguero Vitalii Buyalskyi 63′ 63′ Carlos Bacca 65′ 65′ Gerson Leal Rodrigues Gouveia REZERWOWI Filip Jörgensen Denis Bojko 79′ 79′ Jaume Vicent Costa Jordá 83′ 83′ Sidcley Ferreira Pereira Pervis Josué Estupiñán Tenorio Ołeksandr Karawajew 63′ 63′ Gaspar Mario 83′ 83′ Denys Popov Alberto Moreno Oleksandr Tymchyk 71′ 71′ Alejandro Baena Rodríguez Denis Harmasz Moisés Gómez Bordonado 65′ 65′ Bohdan Lednev Rubén Peña Jiménez Mykola Shaparenko 63′ 63′ Yeremi Jesús Pino Santos 65′ 65′ Volodymyr Shepelev Francisco Alcacer Garcia Artem Besedin 79′ 79′ Daniel Raba Antolí 46′ 46′ Vladyslav Supryaha Íker Álvarez De Eulate Molné Vladyslav Vanat

STATYSTYKI Villarreal CF Dynamo Kijów 2 0 Posiadanie piłki 57,8% 42,2% Strzały 11 4 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 4 2 Faule 10 11 Spalone 1 3

Zdjęcie Gerard Moreno strzela drugiego gola / AFP