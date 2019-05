Arsenal Londyn w finale Ligi Europy! W rewanżowym meczu półfinałowym "Kanonierzy" pokonali na Estadio Mestalla Valencię 4-2. Bohaterem został Pierre-Emerick Aubameyang, który popisał się hat-trickiem. Pierwsze spotkanie londyńczycy wygrali 3-1.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /AFP

Na Emirates Stadium dwie bramki zdobył Alexandre Lacazette. Na listę strzelców w Arsenalu wpisał się także Pierre-Emerick Aubameyang. Dwubramkowa zaliczka to dużo, ale jak pokazały rewanżowe mecze półfinałowe w Lidze Mistrzów, trzeba się liczyć z tym, że nastąpi zwrot sytuacji. Valencia wcale nie stała na straconej pozycji, a gol strzelony na wyjeździe sprawiał, że wynik 2-0 premiowałby Hiszpanów.



Reklama

Celem Arsenalu jest triumf w Lidze Europy, bo to dla nich praktycznie jedyna droga, że zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Kanonierzy" w Premier League zajmują bowiem dopiero piąte miejsce i mają trzy punkty straty do czwartego Tottenhamu. Do końca sezonu w Anglii pozostała jedna seria spotkań.



Liga Europejska

2019-05-09 21:00 | Stadion: Estadio de Mestalla | Arbiter: D. Makkelie 2 4 Valencia CF Arsenal Londyn Czech Kolaszinać Koscielny Monreal Papastathopoulos Maitland-Niles Oezil Torreira Di Pascua Xhaka Aubameyang 3 Lacazette Neto Paulista Garay Gayá Piccini Coquelin Guedes Parejo Wass Rodrigo Gameiro 2 SKŁADY Valencia CF Arsenal Londyn Norberto Murara Neto Petr Czech 90′ 90′ Gabriel Armando de Abreu 71′ 71′ Sead Kolaszinać 38′ 38′ Ezequiel Garay Laurent Koscielny 43′ 43′ José Luis Gayá Peña Ignacio Monreal 56′ 56′ Cristiano Piccini Sokratis Papastathopoulos Francis Coquelin Ainsley Maitland-Niles 71′ 71′ Goncalo Guedes 62′ 62′ 62′ 62′ Mesut Oezil Daniel Parejo 80′ 80′ Lucas Torreira Di Pascua Daniel Wass Granit Xhaka 72′ 72′ Moreno Machado Rodrigo 17′, 69′, 88′ 17′, 69′, 88′ Pierre-Emerick Aubameyang 11′, 58′ 11′, 58′ Kevin Gameiro 50′ 50′ 90′ 90′ Alexandre Lacazette REZERWOWI Jaume Doménech Sánchez Bernd Leno Mouctar Diakhaby 71′ 71′ Shkodran Mustafi Antonio Latorre Grueso Mohamed Naser Elsayed Elneny Facundo Roncaglia 80′ 80′ Mattéo Guendouzi Olié 56′ 56′ Carlos Soler Barragán Alex Iwobi 71′ 71′ Ferrán Torres García 62′ 62′ Henrich Mchitarjan 72′ 72′ Santiago Mina Lorenzo Edward Nketiah

"Nietoperze" od początku ruszyli z impetem i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 11. minucie gospodarze przeprowadzili szybką akcję. Rodrigo idealnie zagrał do Kevina Gameiro, który z bliska pokonał Petra Czecha. Piłkarze Valencii złapali wiatr w żagle. Chwilę później znów było groźnie pod bramką Arsenalu. Z lewej strony pola strzelał Rodrigo, ale trafił w... Gameiro. Ten sam zawodnik groźnie uderzył również w 15. minucie. Tym razem pomylił się o pół metra.



Kubeł zimnej wody wylał na głowy gospodarzy Pierre-Emerick Aubameyang w 17. minucie. Wszystko zaczęło się od Czecha, który daleko wyekspediował piłkę. Alexandre Lacazette zgrał głową do Aubameyanga, a ten kapitalnie strzelił z 16 metrów. Kibice Valencii ucichli. Stracony gol wyraźnie ostudził zapędy "Nietoperzy". Arsenalowi pomógł uporządkować grę zwłaszcza w defensywie, bo w pierwszych minutach obrońcy nie spisywali się najlepiej.

W 33. minucie Aubameyang miał szansę na drugie trafienie w tym spotkaniu. Mesut Oezil wypatrzył pozostawionego bez opieki napastnika "Kanonierów". Gabończyk strzelił jednak w środek bramki i Neto złapał piłkę. W odpowiedzi groźnie uderzył z wolnego Daniel Parejo. Piłka przeleciała tuż obok słupka.

Duet Aubameyang - Lacazette stwarzał największe zagrożenie pod bramką Valencii. W 39. minucie Gabończyk zdecydował się na indywidualną akcję. Ograł dwóch rywali i świetnie podał do Lacazette'a, który huknął z 12 metrów. Piłka otarła się o słupek. Valencia mogła mówić o dużym szczęściu.

Druga połowa rozpoczęła się wyśmienicie dla "Kanonierów". W roli głównej wystąpił Lacazette. Snajper Arsenalu, mimo że był naciskany przez Ezequiela Garaya, obrócił się z piłką i idealnie strzelił po ziemi. Neto nie miał najmniejszych szans. Tym golem Lacazette mocno przybliżył Arsenal do finału.



Gospodarze nie zamierzali się poddać. W 58. minucie doprowadzili do remisu 2-2. Po raz drugi Czecha zmusił do kapitulacji Gameiro, choć trzeba przyznać, że dopisało mu szczęście. Rodrigo strzelił z 12 metrów, ale trafił w nogi Gameiro. Piłka tak się odbiła, że bramkarz Arsenalu ledwo sięgnął futbolówkę, która znów trafiła w napastnika gospodarzy i wpadła do bramki. Jeszcze odżyły nadzieje kibiców "Nietoperzy", że nie wszystko stracone. Sytuacja "Nietoperzy" była jednak nadal bardzo trudna. Fanów Valencii złudzeń pozbawił Aubameyang w 69. minucie. Ainsley Maitland-Niles znakomicie zagrał z prawego skrzydła. Aubameyang wyprzedził Garaya i wpakował piłkę do bramki rywali.

Ambitni gospodarze chcieli godnie pożegnać się z Ligą Europy, ale Arsenal na to nie pozwolił. Co więcej, goście strzelili jeszcze jednego gola. Efektowne zwycięstwo Arsenalu przypieczętował w 89. minucie Aubameyang, który w ten sposób skompletował hat-tricka. Gabończyk z ostrego kąta huknął pod poprzeczkę po znakomitym prostopadłym podaniu od Henricha Mchitarjana.

Finał Ligi Europy w Baku zaplanowano na 29 maja.

Valencia CF - Arsenal Londyn 2-4 (1-1)

Bramki: 1-0 Kevin Gameiro (11.), 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang (17.), 1-2 Alexandre Lacazette (50.), 2-2 Kevin Gameiro (58.), 2-3 Pierre-Emerick Aubameyang (69.), 2-4 Pierre-Emerick Aubameyang (88.)

Valencia Club de Futbol Arsenal Londyn 2 4 DO PRZERWY 1-1 K. Gameiro 11',58' P. Aubameyang 17',69',88' A. Lacazette 50'

STATYSTYKI Valencia CF Arsenal Londyn 2 4 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 14 9 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 4 3 Faule 10 9 Spalone 2 0