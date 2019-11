Łudogorec Razgrad walczy na wyjeździe z Espanyolem Barcelona w meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Już przed przerwą bułgarska drużyna została ukarana dwoma czerwonymi kartkami, a jedną z nich obejrzał Jacek Góralski. Śledź przebieg spotkania na żywo z Interią.

Mecz bardzo źle się ułożył dla Łudogorca. Już w czwartej minucie, po zagraniu z prawej strony, bramkę zdobył Oscar Melendo. Później wcale nie było lepiej.

W 12. minucie występ w tym spotkaniu zakończył Rafael Forster. Powstrzymywał on wychodzącego na czystą pozycję Victora Campuzano, za co otrzymał czerwoną kartkę.

W osłabieniu Łudogorec nie potrafił skutecznie się bronić. Bułgarzy byli zamknięci w okolicach pola karnego. Espanyol z tego skorzystał i w 19. minucie zadał drugi cios. Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego, bramkarz gości źle obliczył tor lotu piłki. Nie zdołał jej wybić i głową do siatki trafił Lluis Marmol.

Tego spotkania nie będzie też dobrze wspominał Jacek Góralski. Pierwszą żółtą kartkę otrzymał w 25. minucie za faul na rywalu. 10 minut później dostał drugą. Matias Vargas uderzał sprzed pola karnego, ale Polak stał w "szesnastce" i piłka trafiła go w rękę. Zobaczył to sędzia i wyrzucił Góralskiego z boiska. Dodatkowo odgwizdał rzut karny, do którego podszedł Vargas i pewnie go wykorzystał.

Do końca pierwszej połowy Łudogorec heroicznie się bronił. Na bramkę Bułgarów mknął atak za atakiem. Jednak bułgarski golkiper kilkukrotnie ratował swój zespół i do przerwy wynik się nie zmienił.

Od początku drugiej części Espanyol kontrolował wydarzenia na boisku. Hiszpanie korzystali z przewagi liczebnej i cierpliwie budowali atak pozycyjny. W 52. minucie zdobyli kolejną bramkę. Melendo popisał się ładnym i precyzyjnym podaniem. Piłka przeleciała nad głowami obrońców i spadła na nogę Victora Campuzano, który pewnie wykończył akcję.



Piłkarze Espanyolu byli nienasyceni i stwarzali kolejne sytuacje. Mieli przewagę liczebną, więc z łatwością rozgrywali piłkę.



Espanyol - Łudogorec 4-0 (3-0) - trwa mecz



Bramki: 1-0 Melendo (4.), 2-0 Marmol (19.), 3-0 Vargas (36. - z rzutu karnego), 4-0 Campuzano (52.)

Czerwone kartki: Ludogorec - Forster (12.), Góralski (35. - za drugą żółtą).

Zobacz raport meczowy