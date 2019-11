Dynamo Kijów, którego piłkarzem jest Tomasz Kędziora, rozegra w czwartek ważny mecz w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Jeśli wygra w Szwecji z Malmoe FF, zapewni sobie awans do 1/16 finału. W fazie pucharowej miejsce ma już pięć zespołów.

Po czterech kolejkach spokojne mogą już być Sevilla, FC Basel, Celtic Glasgow, Espanyol Barcelona i Manchester United. Wciąż trwa walka o 19 pozostałych miejsc, a stawkę uzupełni osiem drużyn z trzecich miejsc grup Ligi Mistrzów.

Sevilla to jedyna ekipa w tym sezonie LE, która może pochwalić się kompletem zwycięstw. W czwartek podejmie w grupie A Karabach Agdam, który zgromadził cztery punkty. Tyle samo ma APOEL Nikozja, który zmierzy się na wyjeździe z mającym o jeden mniej zespołem F91 Dudelange.

W grupie B warunki dyktują FC Kopenhaga i Dynamo Kijów, które mają tyle samo punktów (po sześć), dwa remisy 1-1 w bezpośrednich spotkaniach i jednakową różnicę bramek, tylko że klub z Danii ma bilans 4-3, a ukraiński zespół Kędziory - 3-2. Tuż za nimi sklasyfikowane jest Malmoe FF z pięcioma "oczkami", a tabelę zamyka FC Lugano z dwoma.

Wszystko w swoich rękach ma też Łudogorec Razgrad Jacka Góralskiego i Jakuba Świerczoka, który ma sześć punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie H. W czwartek zmierzy się na wyjeździe z zamykającą tabelę CSKA Moskwa, ale Góralskiego w tym spotkaniu zabraknie, ponieważ w poprzedniej kolejce zobaczył czerwoną kartkę. W drugiej parze Ferencvaros Budapeszt (5 pkt) podejmie pewny awansu Espanyol (10).

Ta kolejka może być wzruszająca dla 19-letniego piłkarza Manchesteru United Maxa Taylora, który wraca do pełni zdrowia po zachorowaniu na raka. Ma on bowiem szansę na debiut w podstawowym zespole "Czerwonych Diabłów" w wyjazdowym spotkaniu z FK Astana w grupie L. Treningi wznowił we wrześniu, kilka miesięcy po zakończeniu chemioterapii, ale w kadrze meczowej dotychczas miejsca nie miał. Wystąpił jedynie w klubowej drużynie do lat 23.

Ponieważ Manchester United ma już pewny awans, trener Ole Gunnar Solskjaer pozwoli odpocząć większości podstawowych zawodników. Na mecz w Kazachstanie powołał 14 zawodników, którzy nie skończyli jeszcze 20 lat.

Ostatnia kolejka fazy grupowej zostanie rozegrana 12 grudnia. Finał tej edycji zaplanowano na 27 maja 2020 roku w Gdańsku.

