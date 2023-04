Liga Europy. Thriller w Rzymie! Bratobójcza batalia Polaków rozstrzygnięta

Trzeba było w sumie aż 210 minut, by ostatecznie wyłonić lepszego z pary AS Roma - Feyenoord Rotterdam. W Rzymie wyższość wykazali gospodarze, wygrywając rewanżowe starcie po dogrywce 4-1 i to oni zagrają w półfinale Ligi Europy. Naprzeciw siebie stanęli dwaj reprezentanci Polski: Nicola Zalewski i Sebastian Szymański, który zanotował asystę. Po ostatnim gwizdku cieszył się jednak tylko ten pierwszy.