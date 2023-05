Liga Europy. Szczęsny tym razem trafiony. Gol w ostatniej akcji meczu!

Faworytem bukmacherów pozostawał Juventus Turyn, co należało łączyć przede wszystkim z faktem, że włoska ekipa w 11 poprzednich potyczkach w roli gospodarza przegrała tylko raz. Warto było jednak pamiętać, że do stolicy Piemontu przybywa rekordzista pod względem końcowych triumfów w Lidze Europy. Do tej pory Sevilla FC okazywała się bezkonkurencyjna sześciokrotnie.